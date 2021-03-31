吳念庭在5局上逮住日本火腿先發投手伊藤大海的145公里紅中速球，大棒掃出右外野牆外，也替西武獅首開紀錄！（影片提供：Eleven體育家族）

效力日職西武獅隊的台灣好手吳念庭，今天才剛升上一軍就有好表現，面對日本火腿隊先發投手伊藤大海， 他在5局上敲出右外野陽春炮也是他加入日職生涯首轟，助隊打破0比0僵局，最終西武與火腿以1比1握手言和。

吳念庭今天被緊急叫上一軍，賽前就表示今年從春訓以來的揮棒感覺就很好，很想有所表現。「我要展現出自己的意志，不想輸給新人！」他說到做到，果然用球棒證明了自己。

談到自己的日職一軍首轟，吳念庭表示自己完全咬中那顆球，揮擊非常完美，那一瞬間甚至激動到叫了出來。「我真的很開心，經歷過許多痛苦的日子，儘管如此我還是來到這裡，因為有家人和朋友的支持。感謝所有支持我的人，我才能擊出首轟，太開心了！」

吳念庭2015年加入日職，隔年在一軍出賽，不過都未有全壘打演出，生涯4個球季累計出賽117場、249打席、218打數敲出44支安打，其中包含8支二壘安打、2支三壘安打，但全壘打數仍掛零，打擊率2成83。

今年開季吳念庭從二軍出發，但他近期狀況不錯，27日曾在二軍敲出2分打點全壘打，今天被拉上一軍就有表現，擔任先發一壘手、打第8棒，首次打擊獲得保送，5局上吳念庭首位上場打擊，在2好1壞的落後球數下，面對一顆145公里的速球，從伊藤大海手中開轟，助隊先下一城。

(中時 )