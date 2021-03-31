清明節將屆，台中市食品藥物安全處啟動稽查，至台中各大生鮮賣場、傳統市場、餐廳、烘焙食品行與雜貨商店等處抽驗及查核，共抽查127件食品（材），其中1件麵腸檢出殺菌劑過氧化氫，市府除立即要求業者下架，並移源頭雲林縣衛生局調查；另5件潤餅大腸桿菌群初驗超標，業者將限期改善，再複查。

食安處表示，包含12件古早味蛋糕、28件未調味豆干豆皮、24件糕粿類、28件麵腸素肚、23件潤餅皮與12件潤餅，檢驗項目包括防腐劑、皂黃、漂白劑、甲醛與微生物等。

食安處指出，南屯某生鮮超市販售的麵腸檢出殺菌劑過氧化氫陽性（標準不得檢出），除產品下架，並移請雲林縣衛生局針對源頭業者調查處辦。另生鮮超市與餐飲店製作的即食潤餅，初驗有5件微生物大腸桿菌群超標，函文要求業者限期改善，複驗不合格，將依違反食安法第17條裁處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

食安處說明，「過氧化氫」雖具殺菌、防腐、漂白等作用，若長期食用殘留過量，將引起頭痛、嘔吐等症狀，嚴重影響人體健康，呼籲製造業者應遵守使用食品添加物的相關法規。潤餅製作時，易受到微生物汙染，使用食材須充分加熱，生熟食應分開處理，落實清洗雙手，砧板、菜刀及容器等用具應洗淨。

食安處長傅瓊慧提醒，近期天氣較為高溫潮濕，微生物容易滋長，加上限水措施，如需儲水時應加蓋，防止孳生細菌造成二次污染；與食品直接接觸及清洗食品設備與用具的用水及冰塊應符合飲用水水質標準，避免使用井水與地下水。

民眾購買食品要選擇信譽良好商家，並留意店家作業場所是否清潔衛生，購買潤餅或食材都要注意保存溫度，儘早食用，確保購買食品衛生安全。查詢最新稽查或抽驗結果等資訊，或下載被抽驗業者抽驗食品的檢驗報告，均可至「食品藥物安全教育網-食安GIS專區」。

(中時 )