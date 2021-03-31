南紡購物中心A2館今(31)日正式登場了！館內GU、H＆M、MUJI無印良品、ZARA、ZARA HOME、Massimo Dutti、GAP、UNIQLO等八大國際知名品牌，史上首次攜手舉辦「開幕慶驚喜大回饋」活動；南紡集團總裁侯博明強調，身為台南在地的企業，將更積極將家鄉打造成為一個擁有更舒適購物的全方位賣場，以及容納更多科技產業創業開發的好地方。因此，南紡除仍再規劃的未來購物中心A3、A4兩期開發案之外，位於仁德廠區的「南紡科技園區」，也將於四月底完成整個開發案作業，俟五月間送交董事會決議之後，將正式全面展開。

土地面積3.6萬坪的台南紡織公司，於2011年6月間，獲南市府通過大型商業合作開發案，2014年12月A館試營運、隔年2月正式營運；2018年3月A2館動土，2020年12月A2館試營運，相隔六年時間，今(2021)年3月31日正式開幕，將更強化東區南紡商圈的競爭力。

南紡購物中心於A2館一樓南紡廣場，舉辦「A2館GRAND OPENING開幕剪綵儀式」，台南市市長黃偉哲、南紡集團總裁侯博明、臺南紡織公司獨立董事聶澎齡、董事吳曾昭美、侯博義、侯博裕、莊英男、莊英志、顏政雄、陳鴻模、侯智升、侯智元、吳亮宏、何京樺、吳中和、侯文騰、總經理王立範、南帝化工董事長楊東源、台灣三菱地所董事長藤原將文、三大聯合建築師事務所建築師張恆誠等人應邀出席，與民眾一同見證A2館開幕的重要時刻。

侯博明表示，2015年初南紡購物中心A1館開幕，受到各界的支持與愛護，隨後我們便開始展開A2館的工程規劃與興建，非常感謝各界的配合、協力廠商與同仁的用心付出，打造出令人耳目一新的購物空間。台南紡織是在地企業，大家所在的地方，在日治時期是跑馬場，因為大家的認真打拼，薪火相傳至今已經超過65年，期待企業的永續經營，能促進地方的繁榮、創造地方的就業機會，進一步帶給大台南地區發展，感謝各位參加盛大開幕儀式，一同見證南紡集團的成長。

出席的南市長黃偉哲指出，今天大家一起見證台南另一個大地標─南紡購物中心A2館的開幕。A2館試營運時，市府邀請了荷蘭美聲歌手馬丁．賀肯斯（Martin Hurkens）與大家一起慶祝，感謝南紡集團將購物中心經營的有聲有色，成為台南許多服務業的標竿與模範，除見證到南紡集團有效率的經營外，也看到了台南這座城市正快速進步，台南還有許多好吃好玩的地方，歡迎來台南、南紡購物中心，一起見證台南的成長與進步，祝福A2館牛年行大運。

南紡購物中心致力打造一個全方位的購物空間，A2館在試營運期間陸續引進DAISO大創百貨、THREEPPY、光南流行生活館等品牌，多元豐富的品項要滿足民眾對日用品的需求，另，A2館國際知名快時尚品牌GU、H＆M、MUJI無印良品相繼開幕，加上A1館原有的ZARA、ZARA HOME、Massimo Dutti、GAP、UNIQLO五大品牌，全館已成為全台快時尚品牌最多的購物商場，31日至4月5日，八大國際知名品牌攜手全館指定店櫃舉辦驚喜大回饋活動，凡單筆消費滿3,000元送200元商品抵用券。

此外，全館聯合推出超級優惠活動，即日起至4月14日，持本館聯名卡刷滿5,000元再送100元商品提貨單，同時，大魯閣Roller186滑輪場，也將於近期開幕，可一次滿足消費者購物、餐飲、娛樂的需求。

(工商 )