東元經營權之爭父子對戰愈演愈烈，高齡103歲的「東元阿嬤」創始股東之一偕林波士妹妹、東元集團會長黃茂雄的岳母林明穱日前也發出親筆信，力挺孫子黃育仁挑戰大位，並要黃茂雄「放手給懂得技術的下一代」。東元今(31)日傍晚公布董事會候選名單，共提名 11 席，包括 7 席董事與 4 席獨董，其中3名董事、1名獨董為現任董事成員。

7 席董事名單分別為現任東元董事長邱純枝、東元常務董事黃呈琮、前永豐金董事長翁文祺、現任董事黃茂雄、安侯建業高渭川、玉山顧問董事長周守訓、北市府人事處長退休程本清。

4 席獨立董事為現任獨董劉維琪、華新獨董陳翔中、中山善萊聯合會計事務所長黃協興、安信法律林麗珍。

東元轉投資菱光(8249)科技公布7席董事候選人名單，包括黃育仁、黃立聰、方頌仁、李明萱、劉積瑄、孫又文、侯智升等，其中台積電前資深處長孫又文、環泥總經理侯智升等人受外界關注。此外，外資股東Silchester表態支持黃育仁，扣除Silchester持股，尚有近2成外資，成為拉攏對象。

寶佳集團持股約25.7％，為最大法人股東，華新持股約8.47％，兩大股東持股約為34%股權，加上支持黃茂雄持股，有機會超過4成，若能取得1成外資支持，黃茂雄一方能繼續穩固經營權，今晚出爐名單揭露，寶佳、華新與黃茂雄派11席提好提滿。

(中時新聞網)