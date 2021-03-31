卓亨瑜因在《三生三世十里桃花》中擔任楊冪替身一炮而紅，不過她遭爆料未求上位，不惜動刀整得像楊冪，而不僅外型相似，連日常生活也模仿本尊，現在已結婚生子的她，卻因3歲兒的超萌顏值，引來網友熱議「媽媽應該沒整」。

卓亨瑜未成名前是一名模特兒﹑臨時演員，因擔任楊冪替身爆紅，不僅五官非常相似，尤其側頭微笑時，幾乎跟本尊一模一樣，讓網友都驚呼「媽呀，這不是楊冪嗎」、「替身也很美啊」。

卓亨瑜3歲兒相當可愛。(圖／翻攝自卓亨瑜微博)

卓亨瑜被挖出道前舊照(左圖)，日常生活也模仿楊冪。(圖／翻攝自東網)

而人紅是非多，卓亨瑜被網友挖出舊照，臉型和現在有差距，陸媒更爆料她為了讓外型像楊冪，不惜花6年時間在臉上動刀。而卓亨瑜除了臉蛋像楊冪，連日常生活也不斷模仿本尊，穿衣風格和拍照姿勢都像極楊冪，網友笑稱「簡直用生命在模仿」。

如今4年過去，卓亨瑜已成為人妻人母，更有指她的老公是富二代，因為從她在社群PO出的照片，家裡的裝修﹑擺設，看起來經濟能力應該不俗，另外，她也大方曬出3歲兒的萌照，一雙又圓又大的眼睛特別吸引人，而且雙眼皮明顯，長大應該是帥哥一名。

因此網友也推測，兒子顏值這麼高，應該是遺傳父母好基因，認為媽媽的顏值不差才可以生下這樣的兒子，似乎也證實卓亨瑜應該沒有整容。

(中時新聞網)