台泥企業旗下台泥綠能31日在彰濱工業區，啟用全國第一座AFC智慧儲能系統設置，線西國小參觀「綠能願景館」。（台泥綠能提供／吳敏菁彰化傳真）

台泥企業旗下台泥綠能31日在彰濱工業區，啟用全國第一座AFC智慧儲能系統設置，設置容量5MW，3月中旬已提前通過台電測試，預計4月將會併聯運轉，全數設備都使用國產製造，讓綠能供電穩定再邁一大步。

台泥企業團董事長張安平表示，今年是台泥邁入第75年，啟用智慧儲能系統是轉型的一大步，這是繼2019年在彰濱結合土地與自然資源，打造「台灣首創結合太陽光電及陸域風電的複合式再生能源電廠」後，再推出全世界先進的設備。

張安平表示，AFC（Automatic Frequency Control）指的是「儲能自動頻率控制調頻備轉輔助服務」，因電力需求瞬息萬變，電力調度不只是讓發電量大於用電量，還需配合如用電尖峰，光電減少等多元情況變化即時升降載，維持系統頻率穩定，以免因系統失衡導致停電。投入併聯運轉，有助於台電擴大儲能系統電力輔助服務，持續提升供電穩定。

台電公司董事長楊偉甫表示，克服再生能源的間歇性供電，達到更穩定，是當年最重要的挑戰，需要企業來協助，台泥在循環經濟上繳出成績單，台電今年採購的設置量就有15MW，台泥綠能就佔了1／3，是領頭羊的角色，希望儲能領域國產化，達到預期目標。讓台灣未來的綠能在世界領域占一席之地。

台泥綠能同時也宣布啟用彰濱台泥綠能維運中心，內部設有「綠能願景館」開放預約參觀，提供再生資源知識教育，民眾還可登上頂樓觀景台俯瞰佔地19.9公頃的「風光並存再生能源電廠」。

(中時 )