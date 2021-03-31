三商控股（2905）旗下最大金雞母三商人壽去年一度陷入匯損陰霾，但在第四季回穩下，三商控股2020年稅後淨利達25.22億，歸屬母公司業主淨利13.97億元，EPS來到1.63元，董事會決議擬配發現金股利1元，以當日股價21.1元換算現金殖利率達4.8％，與前一年相當。

三商投控集團旗下囊括人壽保險、民生用品餐飲零售、製藥業及資訊服務業等，由於2019年營收及獲利創新高，主要貢獻為持股41.51％的三商人壽，三商人壽2019年稅後純益達54.2億元，而2020年全年獲利約15億元與前一年差距甚大，但不影響配息。

至於民生用品及餐飲零售品牌則逾十個，從美廉社、全家福 鞋店、拿坡里、三商巧福，福勝亭、鮮五丼、品川蘭等，2020年營收不畏疫情逆勢上揚，其中持股68.53％的三商家購(美廉社)已經分割獨立登錄興櫃，去年EPS達3.04元，今年展店數有望逾880家。

而持股約93％的三商餐飲也已分割，今年有望公發、準備上市，去年EPS高達6元，三商餐飲去年斥資5.52億擴建中央廚房，擴大外送等商機，三商餐飲包括拿坡里 、三商巧福等品牌，在與Uber Eats合作外送後，全年業績成長兩位數；2021年餐飲、零售據點持續積極展店，預計全台零售餐飲家數將逾1,400家。

(工商 )