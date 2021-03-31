楊千霈主持多年三金典禮星光大道，她一路走來見過華服無數，更擔任過時尚節目主持人、前陣子剛受邀欣賞台北時尚設計周。新年度她與女裝服飾品牌ouwey歐薇名品合作，從鐵粉晉升品牌好友，她認為這是一個里程碑，接下代言，是自己開春最棒的新年禮物。

楊千霈日前完成品牌春夏服裝拍攝工作，當天變換十幾個造型，笑稱過足變裝癮，雖然體力消耗大，但內心一點也不覺得累。她表示女兒娃寶、Q妹對媽媽是藝人這件事沒甚麼概念，因為日常家居也是穿著簡便，不會特意強調，當天工作結束與女兒分享代言拍攝當日照片，意外激發她的打扮意識。

楊千霈一家四口幸福合照。（Ouwey歐薇名品提供）

平常兩個女兒穿搭都以運動休閒、輕鬆舒適為主，對裙子洋裝也沒特別偏好，看了楊千霈最新的代言照，也主動要求穿朋友贈送的「艾莎裝」，也讓楊千霈驚覺，原來女兒也有「公主魂」，還會主動要求想跟媽媽穿一樣顏色。她表示平常娃寶行徑非常「女子漢」，開始有漂亮的自覺也是為人母親意外的發現，不過不會因此提高為孩子置裝的預算，但會更用心搭配符合美感與孩子喜好的衣服，希望以後女兒長大後看童年的照片都是美美的。

(中時 )