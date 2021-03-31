國民黨中評委主席團主席、考試院前院長許水德今天下午辭世，享壽 91 歲，家屬明天在台北市金華街自宅設靈堂。國民黨立委鄭麗文也在臉書上PO出過去和許水德的合照，回顧許水德的人生經歷，並悼念許水德。

鄭麗文今(31日)在臉書上PO出一張她在台北市永康街遇到許水德，和許水德喝咖啡聊天的照片，並表示，許水德先生在前總統陳水扁時代曾擔任考試院長，2002卸任後即自公職生涯中退休，轉眼間已20年過去。

鄭麗文指出，許水德自幼貧困，從他有記憶以來，一家老小經常四處遷徙，租屋而居。幫家裡賣豆花補貼家用，水公一路半工半讀的完成學業，如此刻苦奮發、不因貧困而失志的態度，值得眾人學習，在近50年的公職生涯中，許水德從基層踏踏實實地做起，全憑實力一路通過高考、普考、11職等公家考試，熱情投身國家教育單位，全心為百姓人民謀福祉，對於身邊同事、師長、長官的提攜信任，他更是銘感於心。

鄭麗文回憶，許水德曾說，他想把自己感恩的心、感恩的一生，回饋給社會大眾，把這充滿感恩的人生歷程記錄下來，但願這些屬於他的故事，能讓一般年輕人有所啟發，從中體悟感恩的快樂，努力上進、樂觀進取，獲得信心與毅力，「不要專注在『悲觀的現在』；要能看到『樂觀的未來』。」

鄭麗文說，這就是水公的「水車哲學」，砥礪大家不因艱辛困頓的現況而失去信心，也要常保感恩的心，知足常樂，努力進取，邁向成功的一方，「水公為社會帶來的正能量，將永遠留存於眾人心中！水公，我們永遠懷念您！」

(中時新聞網)