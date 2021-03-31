大陸生態環境部3月30日發佈徵求《碳排放權交易管理暫行條例（修改意見稿）》通知，提出建設碳排放權註冊登記、交易系統，記錄碳排放配額的持有、變更、清繳、登出並提供結算服務，展開全大陸的碳排放權集中統一交易市場，預計6月底前鳴鑼開市。而被納入全國碳排放權交易市場的重點排放單位，不再參與地方碳排放權交易試點市場。

國盛證券研究所研報指出，從長期發展來看，伴隨碳交易的區域、行業覆蓋度提升，年成交量有望突破100億噸，市場規模也有望超過5000億元人民幣，成為實現「碳中和」目標的重要政策。

根據《北京商報》引述該《修改意見稿》指出，碳排放配額分配包括免費分配、有償分配2種方式，初期以免費分配為主，根據國家要求適時引入有償分配，並逐步擴大有償分配比例。此外，還將在此基礎上建立碳排放交易基金。

去年9月大陸在聯合國氣候大會上提出「碳中和」目標。今年1月1日全大陸的碳市場首個履約週期正式啟動，涉及2225家發電行業等重點排放單位，約占全國碳排放量40％，預計「十四五」期間還將逐步納入鋼鐵石化、化工建材、航空等高碳排放行業。

(旺報 )