行政院打算於明日院會拍板《貨物稅條例》修法，將購買節能電器的優惠截止期限，延長2年至2023年6月14日止，民眾購買冰箱、冷氣等節能電器，最高可省2千元。

財政部於今年2月2日預告將修《貨物稅條例》法規，將購買節能電器退還減徵貨物稅的措施延長2年，並向行政院長蘇貞昌報告，也得蘇揆同意。

行政院會明日若通過，後續送立院審查並3讀通過後，原有的節能家電購買優惠，將延長2年。舉例來說，只要購買符合節能1至2級規定的家電，可省1200元，購買符合節能規定的冰箱、冷氣，則可省下2千元。

(中時 )