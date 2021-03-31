佳運重機械公司與台灣港務公司結合，公平會31日決議，不禁止其結合。

公平會指出，佳運重機械公司與台灣港務公司打算共同設立及經營台灣港務重工股份有限公司，並各持有新公司超過三分之一以上股權，且直接控制新公司的業務經營及人事任免。

公平會指出，台灣港務公司與佳運重機械的業務沒有重疊，各屬港埠業務及重件運輸吊裝服務業務，不具有明顯的潛在競爭可能性。雖然未來可預期台灣港務重工公司與佳運重機械的業務涉及重件運輸吊裝服務，經綜合評估，兩家結合後，對市場結構及競爭情形並無顯著影響，且業者提供服務的品質具有差異性，參進障礙低，相關市場尚未有顯著限制競爭疑慮。

另外，公平會表示，台灣港務公司在我國港埠市場是屬於獨占事業，如今雖跨足重件運輸吊裝服務市場，但並不涉及台灣港務公司的港埠職權，並明確表達不會妨礙重件運輸吊裝服務市場的競爭，同時主管機關交通部及經濟部也認為兩家結合對於政府規劃推動離岸風力發電產業有正面助益。

公平會審議後認為，兩家結合後無顯著限制競爭疑慮，而得認整體經濟利益大於限制競爭之不利益，因此，不禁止其結合。

(工商 )