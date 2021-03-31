櫃買中心3月31日表示，上櫃公司應於今（31）日完成公告申報109年度財務報告家數為786家，經統計上櫃公司皆已於期限內完成109年度財務報告之公告申報。

淘帝、康友二家KY未申報去年年報 康友4／1下市
櫃買市場業績發表會 下周3主題連發

(工商 )

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