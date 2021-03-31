上櫃公司均已全數公告申報109年度財報 19:112021/03/31 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心3月31日表示，上櫃公司應於今（31）日完成公告申報109年度財務報告家數為786家，經統計上櫃公司皆已於期限內完成109年度財務報告之公告申報。 淘帝、康友二家KY未申報去年年報 康友4／1下市 櫃買市場業績發表會 下周3主題連發 (工商 ) #上櫃公司 #公告申報 #財務報告 #年度 #全數 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 張蘭懶理遭判刑1年駁問心無愧 曬與大S一家出海豪奢度假照 15:582021/03/31 娛樂 報稅維持在5月 退稅分三批 04:102021/03/31 金融．稅務 全台最賺錢醫院是它 醫療虧5.59億仍結餘72億 08:002021/03/31 健康 林益世隱匿財產挨罰400萬 抗罰訴訟再吞敗 17:292021/03/31 社會 櫃買中心公告 興櫃股票市場「戰略新板」相關規章 16:032021/03/31 財經 惠特連三年賺逾半個股本 擬配息4元 15:102021/03/31 財經 加密貨幣課稅眉角 海內外交易別踩雷 04:102021/03/31 財經焦點 櫃買推投資人講座即將開講 讓你掌握投資先機 18:492021/03/31 財經 證交所台灣創新板 即日起受理上市申請 18:202021/03/31 財經 晶片寵登立大功 走失米克斯犬找到溫暖的家 10:232021/03/31 寶島 《電機股》在手訂單逾16億元 全球傳動漲價聲蠢動 16:322021/03/31 財經 財經熱門新聞 台股萬六恐泡沫快逃？謝金河：這2種股票吹出大泡泡 - 財經 配息拚了 這檔殖利率打趴鴻海 網爆阿土伯要哭了 - 財經 彰銀扯爆了！豬肉攤商存84萬被通知少10萬 金管會說重話 - 財經 - 工商 陸官媒轟「紙上造車」 3大電動車倒地 - 財經 1分鐘讀財經》散戶注意！台積電警告：28奈米重複下單供過於求 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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