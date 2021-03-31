公平會31日以「買房跟排隊買美食或搶百貨公司福袋，不能同等視之」直批遠雄「明日讚」建案，透過限量抽籤選戶，進而影響消費者的決定與判斷，明顯有違公平法要求充分揭露資訊的相關規定，進而決議處遠雄建設200萬元、遠雄房地產150萬元，總計350萬元罰鍰。

公平會指出，不動產的交易金額龐大，涉及的權利義務複雜，尤其預售屋看不到摸不著，在房市熱絡，消費者搶著買房的時候，建商和代銷業者更要有責任提供完整重要交易資訊，讓消費者在充足資訊、深思熟慮的情況作下決定。

公平會指出，如果業者在交易資訊都尚未準備好前，就先營造人潮踴躍排隊買房的熱銷景象，激起消費者「過了這個村就沒有這個店」的緊張感，再利用消費者中籤的喜悅心理，進而倉促決定的購屋方式，就有違反公平法的疑慮。

公平會指出，遠雄建設及遠雄房地產相關商品資訊都尚未規劃完成前，就先辦理「明日讚」預售屋建案禮賓活動，而且在選戶前也沒有提供停車位平面圖、契約書、配合貸款銀行等資訊給消費者知道。

公平會認為，這種欠缺完整資訊的限量抽籤選戶禮賓活動，消費者將因人潮擁擠的排隊現象，產生對該建案利多的評價進而跟風。且當天活動的抽籤辦法規定只有1分鐘的選戶時間，超過時間就讓給下一組客人的緊張急促感。這些效果的影響下，中籤消費者在倉促選戶時，縱然沒有屬意的戶別，也難放棄選戶，已經影響消費者的決定與判斷。

公平會指出，活動當天房屋售價根本沒有確定，建商要日後才確定售價，所以建商完全可以事後看反映熱度調整確定售價，消費者未來的議價能力也將受到影響。除此之外，遠雄建設及遠雄房地產此舉，對於在預售屋重要交易資訊都完備後，才開始銷售的其他不動產業者，也形成不公平競爭。

公平會強調，公平法並不禁止不動產業者與消費者簽訂業界所通稱的紅單，更不反對任何多元創意的行銷活動。但買房影響消費者一生的幸福，在房市熱絡、消費者搶著買房，建商不愁房子賣不出去的時候，建商更不能降低商品資訊充分說明的責任，知名的建商尤其應該帶頭負起產業的示範作用。

(工商 )