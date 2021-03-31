連俞涵日前剛殺青公視《茶金》，31日出席公益活動，聊起角色要說客語、日語、商用英語，還要會彈鋼琴，「天才」般全能讓她深感自己技能不足，殺青前夕宛如「用爬的到終點」，她更瘋搶課程，包括陶藝、金屬編織、木頭燈等手作課，戲殺青後立刻去上課，以增進自己的技能，也感謝角色讓她「學習能力變強」。

《茶金》於台灣各地取景，環島將近3個月，連俞涵讚劇組演員意志力、體力都很好，看起來永遠處變不驚，像是郭子乾每天都很快樂，化妝前還去跑步，相較她整天壓力大，苦笑「我好像體力很差」。而她拍《茶金》後更瞭解茶，熱愛陶藝的她，還DIY一整套屬於自己的陶製茶具，目前僅剩茶海尚未完成，其他都做好。

連俞涵認為拍戲常不在家，帶個登機箱就出門像「流浪」，加上自己個性愛好自由，目前沒打算買房，笑說自己「活的比較飄忽，安安靜靜地活著就好」。她老家位於山區，坦言以前不敢自己住，怕發生反鎖浴室等事，先前拍《一把青》時都跟工作人員同房，這回《茶金》怕練客語台詞吵到人，才「晉級」自己一人住。她笑說，從以前不會搭公車，「下山」後會訂高鐵票、店到店寄貨、訂外送，頻被朋友稱讚，她自豪「我成長了」。

連俞涵31日出席唐氏症基金會活動，她2016年與林佑威曾參與唐寶寶手作坊活動，暌違5年再合作擔任展覽一日導覽員，感謝基金會幫她一圓導覽員夢。她分享過年期間幫弟弟妹妹帶各自的小孩，原以為自己沒耐心，沒想到哄小孩睡時「自己也睡著」，還一起吃嬰兒餅，笑稱「我可以跟他們當同學，一起吃一起睡」，至於會想生小孩？她說：「玩他們的，很划算，有他們生就好，不差我一個」。

(中時 )