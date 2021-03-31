許多人都會將買房、買車放進人生規劃中，不過對於新婚夫妻來說，在手上資金還不足夠的前提下，該先買房還是先買車？對此，網友揭1關鍵，若有頭期款，絕對是買房子優先。

「買房重要，還是買車重要？一位網友臉書《爆廢1公社》上表示，在咖啡廳聽見隔壁桌一對新婚夫妻跟家人不停爭論，到底要先買吃還是先買房。讓他疑惑，「是很有錢唷？一直討論買車買房。」對此也感到好奇，大家擁有自己的車or房都在幾歲？

貼文一出，網友紛紛留言，「27買車，29買房」、「27買車，31買房」、「29買車，32買房」、「我26買房，35歲有車」、「20歲擁有人生第一台摩托車，35歲擁有第二台。其他什麼都沒有」、「26歲買車，買房遙遙無期」。

許多人都建議，除非有業務上有需求要用到車，應該要「先買房再買車」，以投資角度來說，車子是消耗品，一落地就開始折價，房子放久還可能會增值。「我是先買房再買車，車子不會漲價，房子漲很凶」、「買車落地，馬上折價。（開的時間多，另當別論）；買房交屋，馬上漲價」、「房子越放越貴，車子開久了報廢」、「相信我，先買房，後續買車容易；先買車，買房更難了，聰明的就懂」、「除非車子是營業用的，否則還是先買房，如果先買車會更難買房」。

不過也有網友傾向先買車，「如果先買房，貸款一背就是20年，基本上是不用考慮買車了。不如車子可以買起來放，通勤下雨出遊至少方便，有頭款後再買房」、「看工作型態外勤業務汽車就是生財工具要先買，也要看自己經濟狀況」。買房買車一直是討論不完的問題，一位網友無奈說道，「有錢就不會討論買車還買房了啦，早就兩個都有了。」

(中時新聞網)