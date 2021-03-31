台灣軟實力給你「好看」！玄奘大學整體造型研習營 新生代創意發光

玄奘大學時尚設計學系創舉！3月27日辦理全國首創整體造型國際大師的經驗分享研習營，並透過研習營的最後階段，玩起了限時即興發揮的髮片與輕黏土創意造型雕塑，現場參加的學員都卯起來，快手快腳地盡興創作，彷彿受到創造之神的眷顧，大家的作品有如神來一筆的靈光乍現，每一尊造型都向大師致敬！

本次的活動首要感謝國際噴槍彩妝大師李念慈的大力促成，邀集了EROS Hair Styling的團隊成員包括Nick(鍾良匯)、Eason(陳冠麟)及Kriz(陳品均)，還有MAD SFX工作室創辦人Dora(張丞寧)，為本次活動的keynote speaker。

(圖/玄奘大學提供)

研習營中精彩演講內容，包括Dora老師分享擔任造型道具師的及肉品鋪的創作理念、Eason老師的奮鬥歷程和他所領悟的八角哲學心法、Kriz老師分享為了環遊世界的夢想而出國參賽的經驗、Nick老師則是大談音樂對他創作時給予聽覺靈感，帶來無限創作的可能性。老師們的各種經驗談，都讓現場學員聽得津津有味，欲罷不能。

(圖/玄奘大學提供)

本次研習營有來自臺灣北中南東的教師與學生共襄盛舉，包括了宜東頭城家商、北部華岡藝校、德明財經科大、新生醫專、開明高職、育民工家、中部弘光科大、暨南大學、玉山高中、嘉義東吳高職及南部樹德科大等校熱情參與，活動從上午10點30分開始到晚間7點整，時程緊湊，就是希望讓學員滿載而歸。

簡紹琦校長致詞時表示，時尚造型是現今每個人都需要了解的美學素養，他前陣子也為了創造活動話題而扮裝了時下最具話題的《鬼滅之刃》動漫造型，凸顯造型產業所具備的媒體話語權，在當代自媒體興盛的態勢之下，懂得運用造型來吸睛顯得更為重要。

(圖/玄奘大學提供)

時尚系吳珮韓主任亦表示，臺灣整體造型產業正在角落處開始發光發熱，希望藉由這股不容小覷的隱形實力，集結臺灣有熱誠的一群人，為教育新生代發揚創作實力進行耕耘與奠基，有朝一日要讓世界看見臺灣的造型硬實力。

(新版校園)