台股今(31日)開低走低，16500點宣告失守，台積電、鴻海、聯發科等權值股走弱，電子股回檔，金融、傳產無力撐盤下，台股2021年第一季最後一個交易日殺尾盤，收跌下跌123.77點，報在16431.13點，月線連5紅。3大法人總計賣超逾180億元，今年為止，外資賣超台股近3200億元，其中晶圓雙雄慘遭拋售，金融股則是受到高殖利率題材，獲得存股族買盤力挺，但總體來看，金融股也成為外資提款的目標之一。

台股今日成交總額達3328.83億元，3大法人總計賣超180.49億元，自營商賣超17.44億元，投信買超2.24億元，外資及陸資賣超165.29億元。

晶圓二哥聯電31日遭外資賣超逾29,934張，排名高居第一，全球晶圓代工龍頭台積電同樣被賣超逾萬張。前10大賣超個股分別為：聯電、英業達、群創、友達、仁寶、鴻海、台積電、光磊、南茂。

外資今年第一季賣超台股3,187.38億元，投信買超290.1億元，自營商賣超190.7億元，前10大分別為：台積電、聯電、玉山金、台泥、和碩、長榮、新光金、佳格、合庫金、兆豐金。

根據30日統計，3大法人從連5賣轉為連3買，總計買超545.83億元，買超前12大以彩晶最高，其中有一半為金融股。法人表示，市場資金輪動落後股、低價股、中小型股，金融股則是因為去年第四季獲利不佳，今年第一季受台股價量齊揚，以及高殖利率題材，成為存股族最愛。

台股雖在31日再度遭3大法人賣超，外資買超前10個股分別為：新光金、長榮、開發金、中信金、陽明、長榮航、佳世達、彩晶、遠東新、旺宏。其中金融股仍有3檔，航運股也有3檔。

(中時新聞網)