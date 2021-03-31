美國總統拜登將於當地時間週三概述他的基礎建設計劃，將包括在未來八年內支出約2兆美元，並將公司稅率提高至28％，以為其提供資金。

白宮表示，此次加稅加上旨在阻止利潤外流的措施，將在15年內為基礎設施計劃提供資金。

該提案將在橋樑、道路、公共交通、港口、機場和電動汽車開發等交通基礎設施上投入6210億美元。4000億美元直接用於照顧美國老年人和殘障人士。投入超過3000億美元改善飲用水基礎設施，擴大寬頻接入和升級電網。運用超過3000億美元於建造和翻新經濟適用房，以及建設和升級學校。在美國的製造，研發和工作培訓方面投資5800億美元。

在通過了1.9兆美元的冠狀病毒救助計劃後，拜登將啟動他的第二項重大白宮計劃。美國政府的目標在創造就業機會，改造美國基礎設施和應對氣候變化的第一項提案，然後再轉向改善教育，擴大帶薪休假和醫療保健覆蓋人口的第二項計劃。

美國政府官員說，透過週三宣布的計劃，白宮的目標是表明它可以「振興我們的國家想像力，並使數百萬美國人立即工作」。白宮計劃透過將公司稅率提高到28％，來為支出提供資金。

美國政府還計劃阻止跨國公司設籍低稅率國家做法，並確保它們至少支付21％。白宮還要勸阻這些公司以避稅天堂作為其設籍地，並註銷與離岸外包相關的費用，以及其他改革措施。

(中時新聞網)