任何銀行還款證明一定要留著，否則可能發生更大的損失。雲林一名蘇姓男子21年把支票借給親人公司貸款，親人公司後來倒閉，連自己名下的3筆土地也被查封，當年就還清110萬欠款撤銷查封，不料去年底又被第一銀行討債，土地與股票也被查封，還好他拿出當年的還款收條，法院撤銷查封。

蘇男拿出21年前的銀行還款收條，才讓法院撤銷查封他的土地與股票。（圖／翻攝自中視畫面）

蘇男投訴表示，他2020年12月底收到雲林地方法院查封函，通知他因為積欠第一銀行債務，名下土地跟股票均被假扣押，於是他急著找出21年前的110萬元還款收條，到法院證明還清欠款後，法院才在今年1月撤銷查封。

據中視新聞報導，蘇男事後生氣表示，如果欠錢被假扣押沒話說，可是他21年前已經還錢，銀行還向法院申請查封他的不動產，擺明是詐欺，要不是有留著21年前的收條，財產不就被銀行霸占了？

蘇男秀出的收條上清楚寫著：「本金80萬加利息30萬，總共約110多萬元，民國89年（2000年）1月14日清償」。針對蘇男的指控，銀行高層事後坦言是作業疏失，台北總部發言人則表示，他們民國2005年委託資產管理公司追討債務，可能交接時部分資料交接疏漏，才會發生這次的烏龍討債狀況，對蘇男深感抱歉。

(中時新聞網)