媒體報導「府院黨拍板！828公投大戰不提對案，綠營305場說明會盼訴諸選民」，民進黨發言人謝佩芬今表示，彙整完意見後會做出決定，外界不必要做過多的臆測。據了解，高層尚未做最後決定，但對4公投案採「不提案，投反對票」對策因應機率很高。

據了解，對於如何因應藻礁等4公投案，民進黨內曾討論三項因應方案，提對案、投反對票、不投票，但是不投票的策略行不通，因此將朝提對案或投反對票兩案擇一決定，由於還必須跟黨團溝通，因此尚未拍板，但以「不提案，投反對票」因應的機率高。

有媒體報導，府院黨經會商後，已確定將以訴諸選民對4公投案投下反對票，無論政院或民進黨立院黨團，都不提對案的方式應戰；相關決策，近日也已向應提案主戰聲音最大的民進黨立院黨團轉達，黨團幹部及部分意見領袖立委，都已被告知。

民進黨隨後發新聞稿否認；謝佩芬指出，大家都很關心公投案的後續發展，但對於民進黨對於公投案的整體策略，外界不必要做過多的臆測。

謝佩芬強調，誠如蔡英文主席今天在中常會上表示，現階段因為黨中央、行政院、立法院都在徵詢大家意見，大家有什麼想法都歡迎提出，彙整完意見後會做出決定，民進黨會對外界說明我們的立場，希望大家都共同支持，一起往前走，不要有焦慮感，讓台灣的社會知道我們是非常負責任的執政黨，不會模糊以對。

(中時 )