中油公布4月份國內氣價方案，國內天然氣價格平均調漲5.98％；以家庭用戶每月平均用量約30至45立方公尺計算，每月增加約12.90至19.35元。家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格則皆持平、不調整。

中油表示，因國際原油及液化天然氣價格持續上揚，國內全年平均進口氣源成本隨之增加，依據政府核定之天然氣價格公式計算，4月份國內天然氣價格應大幅調漲以反映進口氣源成本，惟為配合政府穩定物價政策，110年4月份天然氣價自4月1日起平均調漲5.98％，其中公用天然氣事業NG（1）每立方公尺調漲0.43元。

液化石油氣類價格依液化石油氣計價公式計算結果，4月液化石油氣每公斤應調降2.7元；惟自108年10月至110年3月為配合政府政策及減輕民眾負擔，累計未調足之吸收金額達每公斤11.4元，故本月價格不調整，先回補部分吸收金額；另尚未回補之吸收金額每公斤8.7元，將於日後國際價格跌價時再行回補。

(工商 )