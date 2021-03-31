尼日首都尼阿美凌晨爆發槍戰後，一名消息人士表示，今天發生「未遂政變」，數名軍人被逮捕，「情勢已獲得控制」。

當地居民表示，晚上聽到總統府附近傳出槍響，而總統當選人貝佐姆（Mohamed Bazoum）即將在兩天後宣誓就職。

匿名消息人士說：「有一些軍人遭逮捕，他們是這場未遂政變的幕後主使者。」

他還說：「總統府衛隊予以反擊，阻止那群軍人接近總統府。」

(中央社)