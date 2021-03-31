尼日政變未遂 少數軍人被捕情勢獲控制 20:102021/03/31 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 在尼日總統當選人貝佐姆（如圖）就職前夕，首都尼阿美凌晨爆發槍戰，據稱發生「未遂政變」。（圖／路透社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 尼日首都尼阿美凌晨爆發槍戰後，一名消息人士表示，今天發生「未遂政變」，數名軍人被逮捕，「情勢已獲得控制」。 當地居民表示，晚上聽到總統府附近傳出槍響，而總統當選人貝佐姆（Mohamed Bazoum）即將在兩天後宣誓就職。 匿名消息人士說：「有一些軍人遭逮捕，他們是這場未遂政變的幕後主使者。」 他還說：「總統府衛隊予以反擊，阻止那群軍人接近總統府。」 緬甸情勢持續升溫 美國務院下令非緊急人員撤離 譴責軍方血腥鎮壓 美暫停與緬甸貿易往來 (中央社) #軍人 #總統府 #政變 #消息 #逮捕 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 寶成緬甸廠區暫時停產 辦公室部分同仁正常上班 15:362021/03/30 財經 總統主持春殤祭 國民黨爭取新世代認同 04:102021/03/30 焦點要聞 賊星該敗 持刀搶劫買珍奶 還沒喝完就被逮 04:102021/03/31 地方新聞 政變亂局 寶成緬甸廠暫停生產 04:102021/03/31 財經要聞 帛琉旅遊泡泡拍板定案 水陸兩棲必去景點全攻略 09:142021/03/31 生活 社評／台灣人為何不擔心大陸動武 04:102021/03/30 焦點新聞 無懼宵禁 緬甸反政變民眾辦燭光儀式悼520名死者 15:482021/03/31 國際 用地徵收價差大民眾找議員陳情 縣府喊冤：協議價購保障價格 14:242021/03/30 生活 北京冬奧 新疆棉花 非討論主題！兩岸奧會視訊 敲定10項體育交流 04:102021/03/31 焦點要聞 萬華街頭警匪追逐 白色休旅車拒檢警一路狂追開8槍逮人 15:012021/03/30 社會 拜登次子出書 自曝與大嫂出軌毀了婚姻 09:322021/03/31 國際 國際熱門新聞 紐約又發生襲擊亞裔老婦事件 警方已逮捕施暴男子 - 政治圈 影》亞裔在美地鐵遭暴打鎖喉 乘客旁觀 警方要查 - 國際 小三上廁所遭偷襲 正宮撂人拖出扯內褲呼巴掌 倒地開腿全走光 - 國際 日媒：大陸軍艦巡弋釣魚台周邊 已採實戰模式 - 國際 報復海警法 日執政黨想派自衛隊上釣魚台 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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