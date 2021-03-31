李康生發揮紳士風度，牽著穿白紗禮服的李千那出場。（吳松翰攝）

電影《山中森林》3月31日舉行開鏡儀式，導演姜寧率領主要演員李康生、李千那、陳德容、謝承均、吳震亞、田士廣、徐愷、拐拐、草爺、黃沐妍，儲旭等人出席。金馬影帝李康生透露，開拍之前已和李千那先為片中一場床戲試過戲，劇組請副導跟場記幫忙做動作，兩人在旁邊觀摩。李千那透露：「片中裸露很多，幾乎是全身，這一個月都在瘋狂做重量訓練和游泳，鍛鍊腹部、背部、手部和臀部線條。」她表示尤其臀部鍛鍊做得最兇，「怕戲裡會露到臀部」，除了健身，搭配一天只吃一餐，「讓身體環保一下也滿好的。」除了演出還擔任該片動作指導的吳震亞，被問有沒有因為李康生的慢節奏而設計特別的床戲，笑說：「我沒問題啊！導演可以嗎？」

戲裡和李康生有親密戲的陳德容，表示平常都有保持運動的習慣，一周重訓三次，至於裸露程度則保密。她話鋒一轉要李康生也要勤健身，兩人有一場李康生要把她從床抱到浴缸的戲，李康生說：「有啦！我有在家裡自己隨便玩一玩。」吳震亞聽了表示陳德容是他的「女神」，父親吳功曾執導陳德容出道第一部戲《國中女生》，開玩笑表示要瘦手臂，代替李康生當「手替」抱陳德容。

電影《山中森林》3月31日舉行開鏡儀式。（吳松翰攝）

《山中森林》電影開鏡記者會。（吳松翰攝）

陳德容和李千那在戲裡飾演李康生的前後度，今天開鏡記者會也戴上珠寶拚場，陳德容配戴2000萬珠寶，還出動保全，李千那則穿浪漫白紗禮服戴上珠寶亮相。陳德容被問因為一段「不想演媽媽」的影片惹爭議，表示不會感到困擾，「我是開玩笑地回應，而且我在很多戲都演媽媽啊！專業演員不會有這個問題。」而主演之一的郭雪芙原本預計出席，但怕緋聞模糊焦點缺席，導演姜寧說：「她有跟我說她單身，沒有結婚。」

(中時 )