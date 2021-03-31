福原愛與江宏傑驚傳4年婚變，早前更被直擊與一位外型神似MLB好手大谷翔平的高帥男友人，甜蜜赴橫濱親密約會兼過夜，讓她形象徹底崩壞，甚至登上日媒體票選不倫藝人排行榜冠軍。然而今(31日)日媒更驚爆其實福原愛的約會對象高帥男早就結婚了，連真實年收入也一併曝光。

福原愛今日被《週刊文春》爆遭高帥男欺騙是單身，雖然高帥男也向媒體澄清與福原愛並非不倫關係，但對福原愛打擊仍是相當大。據報導指出，福原愛在得知高帥男是已婚人夫後，情緒相當崩潰，目前已處在誰都無法信任的狀態，整個人十分憔悴。

福原愛早前被直擊與高帥男開心約會。(翻攝日媒)

其實外形神似大谷翔平的高帥男，前陣子曾被日媒起底身分，指他是早稻田大學畢業，且年收入超過1500萬日幣（約386萬台幣）的菁英上班族，年紀也比福原愛小，是福原愛的學弟（福原愛曾讀早稻田大學，因故退學）。

不過在《週刊文春》的最新付費報導內容就採訪到了高帥男的公司同事，同事就否認了1500萬日幣年收入的傳聞，指高帥男進公司6年，年收大約是800萬日幣（約208萬台幣）。

福原愛疑似不倫對象的真實收入曝光，也在PTT論壇引發熱議，更有網友直言高帥男前後年薪差距讓他看傻眼，但不少網友也留言表示意見，「800萬日圓，在日本不算低薪吧，可以算高啦」、「800萬日幣比江少很多」、「才28歲年薪就有800萬算厲害了啦」、「福應該也沒覺得錢多重要」。

(中時新聞網)