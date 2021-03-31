蒜頭價格佳宵小蠢動，雲林縣台西警分局「護農專案」逮4賊。（張朝欣攝）

今年蒜頭價格看好宵小蠢動，雲林縣台西警分局本月啟動「護農專案」，半個月內查獲3起蒜頭竊盜案，逮捕4名犯嫌，遭竊蒜頭共250餘台斤，其中1名女犯嫌到包公廟參拜後，於返家途中到路旁蒜田偷了約1台斤的蒜頭、市價不到40元，即被路過警員查獲，只能說賊星該敗。

雲林縣沿海地區最近傳出蒜頭遭竊，台西警分局與縣警局刑事警察大隊、西螺警分局組成專案小組展開「護農專案」，近日接連破獲3件蒜頭竊案，同時指導農民提高自我防護能力，全力協助蒜農守護辛苦耕種的心血。

專案小組人員表示，麥寮分駐所於3月14日在麥寮鄉查獲2名男子，因缺錢花用心生歹念偷蒜，由林嫌騎機車至蒜頭田，將210台斤左右的蒜頭拔起堆放在路旁，再聯絡李嫌駕駛自小客車載走，企圖躲避查緝，警方以車追人，很快就將2嫌逮捕到案。

東勢分駐所副所長吳堅庭3月29日接獲民眾報案，稱其蒜頭遭竊，立即前往處理，當場發現蔡姓男子的自小客車後座及行李箱有2袋蒜頭，總重約40台斤，蔡男當場坦承蒜頭是在蒜頭田竊得。

飛沙派出所所長蔡聰明、警員莊永貿3月29日執行護農勤務，發現路邊停放1輛自小客車，主動前往盤查，正巧徐姓婦人從蒜頭田走出來，手拿1把剛拔起的蒜頭，重約1台斤，徐女供稱她到包公廟參拜後，見路旁有蒜田，便下車拔了1把蒜頭，沒想到就被警察撞見，非常後悔自己貪小便宜。

台西警分局長張文峰指出，蒜頭已進入採收期，轄區栽植面積多，且多位於偏僻處所，易成為宵小行竊目標，已指示各外勤單位加強巡邏，協助農民護蒜，並結合守望相助巡守隊，共同執行防竊專案勤務，確保農民財產安全。

(中時 )