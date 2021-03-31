民進黨今召開第一次憲政改革小組全體會議，民進黨發言人謝佩芬表示，希望立法院下一個會期開議後，能將憲政改革主張送交立法院黨團，依據立法院相關的修憲程序審議。

謝佩芬指出，民進黨日前於中常會通過成立憲政改革小組，主要任務是諮詢各界意見後，在符合當前憲政制度需求下，提出本黨的憲政改革的版本，以回應國內主要政黨及社會各界的期待。

謝佩芬表示，憲政改革小組依照目前立法院修憲提案版本內容，區分議題為：中央政府組織組、國會職權組、人權與基本國策組等三個小組，各自進行討論；並依序由姚嘉文召集人、柯建銘召集人、鄭文燦召集人擔任各小組召集人；會中也推派副秘書長林飛帆擔任憲改小組的發言人，對外說明會議討論相關事宜。

謝佩芬說，今日全體會議焦點主要是確立接下來小組的運作方式，進行初步交換意見，並不涉及實質憲政改革議題討論。憲政改革小組後續將進行各分組會議，並視小組討論成果及需求，不定期召開全體會議進一步討論並凝聚共識。

她強調，憲政改革小組是一個諮詢對話與意見交流的平台，透過平台討論的任何成果，都有助於本黨形成未來的憲政改革主張。

(中時 )