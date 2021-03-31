新北市泰山區一家超商昨(30)晚發生一起消費糾紛，一名自稱董事長的44歲吳姓女子，向女店員詢問商品打折問題，因女店員忙為其他客人結帳，未立即回應，竟扯下女店員名牌，對方不滿喊告，吳女竟嗆：「我全身愛馬仕，妳告我啊！我最愛打官司了」消息曝光後遭網友肉搜後神隱，吳女的母親不捨愛女遭到批判，31日上午哽咽代女兒出面道歉表示，女兒當天應酬喝多了，其實她很善良，都會捐米、捐水果，希望大家不要再罵她了。

遭肉搜撻伐女子的母親，代女兒向社會大眾道歉。（圖／翻攝中視畫面）

這起事件發生在昨晚9時許，45歲吳女因不滿廖姓女店員態度不佳，因此錄下影片PO網公審，但影片中只見吳女不斷出言挑釁女店員，甚至動手扯掉女店員胸前名牌，女店員不滿喊提告，她卻反嗆：「你告我啊，我最愛打官司了，我花了1、200萬打官司，我全身愛馬仕沒差」。

畫面曝光不到1小時，就吸引超過1萬名網友留言，但網友卻一面倒挺女店員，認為吳女先動手就不對，隨即有人對她肉搜，還留言灌爆她的臉書與IG版面，迫使吳女關版留言向網友道歉後神穩，經營的二手車店也沒開。

對於女兒的行為引發社會大眾撻伐，吳母今天哽咽出面代女兒道歉說，女兒昨天去應酬，可能喝多了不勝酒力，連怎麼到家她也不知道，可能想說到樓下買個東西，怎麼知道會發生這麼抱歉的事，會代替女兒去跟女店員道歉。

吳母表示，昨天看到影片後急忙問女兒，吳女酒醒對自己做的事覺得「很丟臉」，吳母說，其實女兒本性很善良，都有在捐米、捐水果，不會為了一點小事鬧成這樣，可能是意識不清醒，做了什麼事自己也不清楚，對於這次造成社會動盪深感抱歉。

「愛馬仕姐」家裡客廳堆滿各種愛馬仕用品，上流生活曝光。（圖／翻攝IG）

愛瑪仕嗆女店員，影片流出遭網友肉搜神隱。（取自／爆料公社）

吳女因為這次的不當言行被網友起底，她住新北泰山，在三峽地區經營國產車二手車買賣，不僅容貌身材姣好，且打扮時尚、生活相當享受，其私人IG可看到客廳滿滿都是愛馬仕的用品，從圍巾到鞋子、靠枕都是愛馬仕，經濟實力相當不俗，甚至還是台北市汽車協會的常務監事，政商關係相當良好。

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(中時新聞網)