國內大蒜進入採收期，雲林縣政府農業處昨天呼籲，今年全台大蒜種植面積較去年增加，以目前生產情形推估，國內大蒜供需應可達到平衡，為避免產期集中出售造成銷售壓力，請農民勿聽信「將有大量進口蒜闖關」謠言而急於拋售新蒜，建議將新蒜乾燥後視市場價格適時出售，以維護收益。

雲林縣農業處長吳芳銘表示，依據農糧署調查資料，今年國產大蒜種植面積5033公頃，較去年4687增加346公頃。依目前大蒜生長情形，預估產量約4萬9000公噸，加上進口配額3520公噸，合計5萬2520公噸，尚未超過國內年需求量5萬3000公噸，預估產銷穩定。

外傳最近會有大量進口大蒜闖關，吳芳銘呼籲蒜農切勿聽信有心人士的謠言而急於拋售新蒜。關稅配額內的低關稅大蒜於每年10至12月間進口，處於非國內產期；若貿易商採配額外進口或配額進口期間外進口，將採從量課稅，依進口量每公斤課稅27元，對進口商而言並不划算。

吳芳銘強調，今年國內大蒜可望維持產銷穩定平衡，雲林縣大蒜品質優良，風味獨具特性，但為避免農友於盛產期間集中出售，造成市場供貨壓力而影響價格，請農友不要急於出售田間溼蒜，將大蒜充分乾燥後再分批出售，讓產銷穩定維護收益。

蒜農表示，今年2月大蒜剛採收時量不多，田邊溼蒜每台斤可賣到40元，目前採收量漸多，但仍維持在38元左右，主要是去年缺雨水，整體產量並不多，加上去年蒜種價高，每台斤至少200元，若廉售並不敷成本，大家都傾向把大蒜曬乾再待價而沽。

傳統市場蒜商指出，國內大蒜市場價格去年9月創下每台斤300元天價，今年1月進口大蒜陸續通關，價格降至150元，現在國產大蒜進入採收期，價格再下探至75至80元，目前大蒜可說是價廉物美，消費者可趁機採購，預估未來價格再下跌的機會並不大。

(中時 )