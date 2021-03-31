美中關係持續緊張，貿易戰引發全球市場失序，只不過，在中美貿易戰夾縫之中，越南反成了最大贏家，惠及出口成長激增，經濟大幅成長，成為美國刺激法案中最大的受惠國之一。

根據《華爾街日報》報導，越南於周一（29日）發布的數據顯示，第一季國內生產總值（GDP）較去年同期成長4.5%，其中經濟復甦動力主要為海外銷售的商品和服務，3月較同期大幅上漲近20%，尤其對美國的銷售大幅成長，且沒有趨緩的跡象。

該報導指出，據越南對美國進出口數據顯示，截至1月的12個月中，美國從越南進口量佔亞洲國家總出口額約29%，遠高於前年約20%的平均水平。

越南從美中貿易戰中獲益，成為最大贏家，其中原因也包含一些跨國企業為避免待在大陸遭美國徵收關稅，紛紛將供應鏈撤出後，轉向供應鏈較多元的越南。

該報導稱，自去年年初以來，越南股票胡志明市指數已追上標普500，漲幅上揚逾20%。

(中時新聞網)