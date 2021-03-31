台中1名男子本月6日在路邊行竊1輛轎車的音響，遭車主當場逮住，他先是辯解沒坐過該款車，在車內「研究」一下，但聽到車主揚言要報警，他竟馬上抱頭蹲在地上道歉，還說「這樣我不對啦，我也沒有錢」，希望對方不要報警，甚至拿出一旁的鋁球棒要求車主一夥人打他，他說自己有毒品前科，不想再坐牢；但車主一行人最後仍決定報警。

臉書「台中踢爆網」日前公布1段影片，影片中1名男子疑似在車內欲搬走音響等物件，被車主一行人當場逮住，他還先是強辯到現場時車門已被打開，而車主一夥人則指著他罵「挖催蕊喔（台語，意即要有所行動）」，沒想到他聽到後，馬上抱起頭蹲在地上說抱歉，而車主則不斷質問下去，他辯解說是說在研究怎麼調整座椅，之後又改口說因為沒有坐過該款車，所以進入車內「研究」一下，還說自己沒有工具，不可能行竊。

男子聽到車主揚言要報警，馬上抱頭蹲在地上道歉，還說「這樣我不對啦，我也沒有錢」。（圖／翻攝自臉書「台中踢爆網」）

不過車主一行人並未採信男子的說詞，反覆威脅說「要我們報警嗎？」男子則不斷哀求說「這樣我不對啦，我也沒有錢」，他坦承過去曾有持毒前科，遭質問時不斷低頭、一臉懊悔地求車主不要報警；車主的朋友則說「我不報警會害了你，你這樣在外面只會屢次犯罪而已」，男子之後眼看說服不了，甚至將車上的鋁棒拿出說「我給你打啦」，車主一行人則拒絕動刑。

男子不斷哭求沒有工作、沒有收入，希望對方不要報警，但車主一行人最後仍堅持需要報警，讓警方到現場蒐證，以便日後提告；據了解，台中警分局目前已接獲報案，男子在本月6日在台中西屯區振興路一帶準備行竊1輛車的音響，音響價值為9000多元，警方到場時男子已被車主制伏，全案已依竊盜罪移送法辦。

(中時新聞網)