ABC-KY 4／1起得為融資融券交易 19:352021/03/31 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，依據「有價證券得為融資融券標準」第2條規定，ABC-KY（6598）得為融資融券之重新審查，查該公司均已符合前開標準之規定，爰公告自明（4月1日）起得為融資融券交易。 怪獸充電 明日在美上市 淘帝、康友二家KY未申報去年年報 康友4／1下市 (工商 ) #ABC-KY #融資融券 #證交所 #依據 #有價證券 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 A7合宜宅稅率如豪宅 議員籲調降 04:102021/03/31 地方新聞 《金融》金管會拚新財管方案 擬鬆綁國銀投資限制 08:022021/03/31 財經 證交所台灣創新板 即日起受理上市申請 18:202021/03/31 財經 《大陸金融》北京可望成立新交易所 吸引國際大企業掛牌 16:492021/03/31 財經 日盛金能找到好婆家 惠譽授與信用評等加分 15:302021/03/31 財經 影》亞裔在美地鐵遭暴打鎖喉 乘客旁觀 警方要查 10:302021/03/31 國際 國際疫情回升 衛長警告：歐美為疫情流行中 15:152021/03/31 財經 600億青創貸款 110年度中區首場說明會啟動 18:342021/03/31 財經 孝行獎得主宜蘭盧廣仲 溫暖唱出對阿嬤的愛! 10:062021/03/31 寶島 電梯內的奇遇...紅杉資本扮推手 04:102021/03/31 財經要聞 政府提供600億青創貸款資金 協助青年取得創業「第一桶金」 18:042021/03/31 財經 財經熱門新聞 台股萬六恐泡沫快逃？謝金河：這2種股票吹出大泡泡 - 財經 彰銀扯爆了！豬肉攤商存84萬被通知少10萬 金管會說重話 - 財經 - 工商 配息拚了 這檔殖利率打趴鴻海 網爆阿土伯要哭了 - 財經 陸官媒轟「紙上造車」 3大電動車倒地 - 財經 1分鐘讀財經》散戶注意！台積電警告：28奈米重複下單供過於求 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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