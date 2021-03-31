證交所表示，本國及第一上市公司應於今（31）日前公告申報109年財報家數為分別計873家及77家，合計950家，經統計，除淘帝-KY（2929）及康友-KY（6452）無法如期申報外，其餘均已完成申報作業。另證交所已公告康友-KY自明（4月1日）起終止上市。

證交所指出，上開財務報告資訊，投資人可至公開資訊觀測站之「財務報表專區」查閱，或至「基本資料專區」下載電子書。另「財務報表專區」項下尚有「XBRL資訊平台」供投資人查詢使用，XBRL（eXtensibleBusinessReporting Language），是將財務報告資訊轉換為具有共通性，且便於傳遞及分析比較的電子化溝通語言，可提升企業財務報告透明度，減少資訊產製及使用成本，有利投資人更易於使用財務報告會計資訊。

證交所提醒投資人，從事股票交易前應參閱上市公司財務報告及相關資訊，以達「企業資訊更透明、大眾投資更穩當」之目標。

(工商 )