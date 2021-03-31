台中市長盧秀燕戰鬥團隊重新整頓，宣布三名局處人事調整，台中市議會國民黨團書記長陳政顯認為，適才適所，快選舉了本來就該調整成最強團隊，勞工與藝文，還有觀光都是重中之重，上任發揮所長；民進黨市議員邱素貞質疑新任者都是乖乖牌，避免換湯不換藥，明年就要選舉了，「盧市長恐怕急了」。

新聞局長黃國瑋表示，市府依照「內升外補、重視女性」進行人事調整，台中市政一棒接一棒，穩健步伐繼續打拚。

新任勞工局長由原文化局長張大春接任，新任文化局長由原新聞局副局長陳佳君升任，新任觀光旅遊局長由資深媒體人韓育琪接任，原觀光旅遊局長林筱淇「大學姊」調任市府有給職顧問，距離大選不到兩年，接棒拚連任。

三名新任局長人事令，4月1日起生效，新團隊在議會20日開議前整軍完畢，盧秀燕人事布局，著墨她力推的性平，拔擢女性主管，不到兩年的市長改選時間，台中市140多萬勞工朋友權益不能受影響。

前任勞工局長捲入桃色風波下台，懸缺由曾任勞工局副局長張大春接任，張歷經多項局處，熟悉市政又有衝勁，目標深耕各工會向心力，提升勞工服務量能與創新，才有「票」房保證。

新任文化局長陳佳君表示，台中是文化城，而文化是軟實力的核心，未來將以「多據點、廣結盟」的方式，不僅將有形的文化建設開工，實踐盧秀燕市長上任後「開不了工的要開工，完不了工的要完工」的理念，同時也要規劃適合各年齡層的藝文活動，「讓街角就是你的藝文生活館」，藝文建設與文化軟實力相輔相成，謝謝盧秀燕對文化事務的重視與支持。

被視為黑馬的新任觀光旅遊局長由台中資深媒體人韓育琪接任，盧善用媒體人，看好其行銷經驗與人脈。

林筱淇調任市府有給職顧問，「大學姊」曾是台北市長柯文哲團隊，2018年市長選舉後，離開柯P陣營，在臉書PO文找工作，獲盧拔擢，因部分議員對她有「異」見及局內人和等問題，成為這波人事調整因素之一。

(中時 )