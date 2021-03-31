台北市私立薇閣高級中學今邀請文學大師白先勇與歷史學者廖彥博演講，講題為「從台北人到悲歡離合40年」。（台北市薇閣中學提供／游念育台北傳真）

台北市私立薇閣高級中學今邀請文學大師白先勇與歷史學者廖彥博演講，講題為「從台北人到悲歡離合40年」，全校師生設計了精美海報，並以改編的歌曲歡迎大師的到來，而能在現場看到白先勇本人，學生相當開心，把握與大師近距離接觸的機會，專注感受大師的風範及聆聽大師精彩豐富的演講。

白先勇以「人子」身分，藉由「悲歡離合40年」，這本書介紹父親白崇禧的種種事蹟，並說明白崇禧與蔣介石變化莫測的關係，以及君臣同心的困難，不僅是一部民國軍事史，也可以說是一部家史與信史的融合，有別於其他史書撰寫，白老師以感性筆法寫出父親的真人實事。

白先勇指出，從1994年就開始為父親立傳計畫，本書共有3部曲，分別為2012年出版《父親與民國：白崇禧將軍身影集》、2014年《止痛療傷：白崇禧將軍與二二八》，以及去年推出的新作《悲歡離合四十年：白崇禧與蔣介石》，而本次演講的作品他攜手廖彥博走訪東北萬里路，蒐集超過萬件書信、手稿、回憶錄等資料，更將手稿贈與國家圖書館。

台北薇閣文教公益基金會董事長李傳洪表示，與白先勇的緣分是因崑曲當時曾一度落寞，但白先勇賦予《牡丹亭》新的面貌，當時薇閣中學邀請白先勇到校演講，讓年輕人能看見不一樣的崑曲，學生對於能看到白先勇本人非常開心，反應很非常熱烈。

薇閣中學校刊社長黃惟表示，聽完演講後對於中國文化有更深的理解，許多國共內戰的內容是課本裡沒有的，白老師提到應多看各國的經典文學書籍，聽過老師演講後，在學科上有大的受益；校刊社副社長羅桐倩說，白老師演講的方式非常有趣，會搭配時事和小故事，內容相當豐富，印象最深刻的是他在講述與三宋姊妹故事時，幽默又不失典雅，演講中白老師講述與父親的故事，也相當感動。

薇閣中學表示，108課綱中多元學習是很重要的一環，薇閣長期以來藉由專題與講座的課程，邀請在各領域知名專家，如作曲家方文山、學者張大春等人，分享他們的生涯歷程與經驗，讓學生能近距離接觸大師，從講座中學習到難能可貴的經驗。

(中時 )