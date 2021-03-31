星光一班潘裕文日前推出EP《不敢唱的情歌》，即將於4/23在華山 Legacy舉辦個人讚聲演唱會。他3月31日接受媒體聯訪，自爆身為長子也是長孫，從小個性獨立，在愛情裡是一個敢愛敢性的人，曾經任性到讓對方受不了，有時也是控制狂，「女友穿很暴露，我頂多表現的不開心而已，就是冷戰之類的，但其實我也不會真的去阻止。我想一想對還是他們都太好，通常也沒有說我不行那樣或這樣，還是因為我太完美。」

他交女友一定會帶回家給父母鑑定，「相信爸媽眼睛是雪亮的，適不適合一下就能分辨。」但是現階段的他，沒有打算結婚，他說，妹妹已經升級人妻，現在又能冠母姓，所以他沒有壓力，也不會因為寂寞而去談戀愛。被問到寂寞怎麼辦？他說，「現在休閒娛樂的東西很多，像是很多很棒的影視作品、演唱會都可以去欣賞，包括4/23我的讚聲演唱會哈哈。當然我也喜歡打遊戲，希望PS5趕快補貨。也會想認識一些新朋友囉，可以參與彼此的生活，相處像朋友一樣是目前找對象最重要的一點。」

而談到演唱會，他認真表示，「這個是就是最近對心目中最重要的事情，第二重要就是我的新作品」，許久沒開唱的他心情緊張，最近沒日沒夜的反覆練習及開會，也特別做一些運動，像是跑步、跳繩、重訓，這次演唱會除了準備拿手的情歌來詮釋自己內心的愛情觀，也希望可以顛覆以往不同的風格，帶給歌迷更多驚喜。潘裕文讚聲演唱會，請洽寬宏售票系統(kham.com.tw)。

潘裕文將於4/23在華山 Legacy 舉辦個人讚聲演唱會。（寬宏藝術提供）

潘裕文日前推出首波主打歌〈因為愛所以恨〉。（寬宏藝術提供）

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