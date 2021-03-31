軍事新聞網站「Military.com」30日指出，1970年開始服役的美國空軍LGM-30「義勇兵3型」（Minuteman III）陸基洲際彈道飛彈，原本僅預定堅守崗位10年，結果50年過去，其不僅仍在服役，更是美國「三位一體」核武系統中的唯一地面成員。美官員強調，延壽升級方案已不適用於該型飛彈，應盡速研發下一代的「陸基戰略嚇阻」（GBSD）洲際彈道飛彈。

「Military.com」表示，這些早就應該退役的義勇兵3型，至今仍持續維持24小時警戒，但狀況一天比一天艱辛，因為當初生產相關系統零組件的原始廠商，大多早已不在。一名隸屬於第91飛彈聯隊第791維護中隊的空軍士兵透露，幾年前在北達科他州的邁諾特空軍基地（Minot Air Force Base），一具通往飛彈發射管制中心的運貨用電梯故障，由於找不到零件，結果有長達數個月的時間，美軍都只能克難地用滑輪和繩索為該中心運送補給。

美國事實上曾擁有一款比義勇兵3型更新的陸基洲際彈道飛彈，即1986年才開始服役的LGM-118A「和平衛士」（Peacekeeper）洲際彈道飛彈。但《第二階段戰略武器裁減條約》（START II）規定所有陸基洲際彈道飛彈都只能攜帶單一核彈頭，讓美國有意淘汰運作成本較高的和平衛士；雖然該條約最後並未成功簽署，但美國仍決定讓和平衛士於2005年退役，留下較便宜且數量較多的義勇兵3型。

拜登政府上任後，民主黨有意推遲「陸基戰略嚇阻」陸基洲際彈道飛彈的研發，繼續為義勇兵3型延壽。不過美國戰略司令部（STRATCOM）司令李查上將（Charles Richard）強調，義勇兵3型的延壽「極度不符成本效益」，且「幾乎無法做到」，呼籲美國盡速研發下一代洲際彈道飛彈，以維持戰略嚇阻能力。

(中時新聞網)