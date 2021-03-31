兒童節前夕 111教育發展協進會送書到基隆

111教育發展協進會持續推動「書香傳愛」活動，鼓勵學童愛閱讀、享悅讀，激發孩子閱讀樂趣，特於兒童節前夕的3月31日前往基隆市尚仁國小舉行圖書捐贈典禮，由協進會理事長吳清山（前教育部國民及學前教育署署長）代表致贈基隆市10所國小、每校1萬元的優良圖書繪本，並邀請基隆市政府教育處副處長陳淑貞見證。

陳淑貞表示，感謝吳前署長為基隆帶來書香作為兒童節禮物，基隆市教育處近來努力推動閱讀教育，由吳前署長這次帶動老幼共學共讀繪本，溫馨又有意義，所以選定10所社區共讀站學校，也是親子共讀、老幼共學的圖書資源，歡迎市民就近到社區共讀站享書香。

吳清山則表示，111教育發展協進會推廣「教育111：一校一特色、一生一專長、一個都不少」理念。這次選在兒童節前夕來到基隆，希望送給學童一份最棒的兒童節禮物；此外，全球面臨少子、高齡的雙重挑戰，我國也已邁向超高齡社會，應多多透過老幼代間學習活動，培養孩子與長者「互動、共好」的核心素養。

今天的活動由尚仁國小管弦樂團演奏與英語聊書揭開序幕，頒贈圖書給 10 所國小後，即展開一場別開生面的「老幼共學、悅讀最樂」，由理事長吳清山、五位爺爺奶奶陪著尚仁國小的小朋友共讀《沒關係、沒關係》與《奶奶臉上的皺紋》繪本，也有阿公阿嬤祖孫都愛閲讀，特地來參加活動，藉著有獎徵答溫馨互動，現場散發敬老愛老、共融共榮、寓教於樂的歡樂氣氛。

(中時新聞網)