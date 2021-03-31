論文門攻防今天出現新進展，總統蔡英文不滿台大法律系名譽教授賀德芬、資深媒體人彭文正、教授林環牆等人先前質疑其博士論文作假，控告賀、彭、林3人，台北地檢署認為彭文正言論未經合理查證，今(31日)依「妨害名譽罪」起訴彭文正。但為何僅彭文正被起訴，東華大學教授施正鋒認為，檢察官是要給蔡英文一個交代，而蔡英文目的只有一個。

施正鋒31日上TVBS政論節目「新聞大白話」，回應蔡英文論文案彭文正被起訴一事。他認為，檢察官還蠻委屈的，沒起訴的時候要被層峰怪罪，為何拖這麼久，只好起訴，給上面一個交待。本來相信論文是否存在的事就是一半一半，而彭文正開始追查後到現在這樣，施正鋒覺得，檢察官也是很「笑虧(台語：有趣)」。

施正鋒說，他覺得小英真的很可憐，也很「頇顢」，論文寫完還要被指指點點口試委員是哪些人，也不曉得為何不公布，大家也都不知道情況，大家都念過書，有讀過碩博士班都口試過，這並不是什麼見不得人的事情，他很懷疑，鬧到最後會不會變前韓國總統朴槿惠第二？

節目主持人錢怡君再問施正鋒，北檢起訴理由指稱，蔡英文博士學位是真的，彭文正是因為節目被停播、對蔡英文心生怨懟，為增加網路節目點閱收益，不管相關事證，持續謾罵詆毀。「是否真有其事？」。

施正鋒回應，他個人認為，彭文正夫婦生活富裕並非靠此牟利，北檢會將原因推給蔡英文，是因為蔡英文要報「老鼠冤」，事情就是這樣，沒什麼好說的。

(中時新聞網)