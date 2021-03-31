前民進黨立委沈富雄。(圖/中時資料照)

我國AZ疫苗開打一周，直至30日接種數終於破萬，疫苗接種速度甚至越打越慢，且該批疫苗有效期限僅到6月15日，引發各界質疑是否能全數施打完畢。前立委沈富雄29日對此表示，現在「麻煩大了」，建議衛福部長陳時中不要再分施打順位，不然到時候效期到了，剩下的疫苗一定要報銷，他會挨罵。

沈富雄30日在政論節目《少康戰情室》中直言，「我要建議陳時中該怎麼做，現在疫苗麻煩大了，我們只不過拿到11.7萬劑，假如疫苗真的像指揮中心發言人莊人祥講的一樣，也就是第二批AZ疫苗約在五月底前到，那這樣問題就解決一半」；沈富雄進一步指出，現在的11.7萬劑疫苗可以通通當作第一劑，且要在6月15日前打完，所以他建議不要再分施打順位了、該打就打。

沈富雄說，國外是因為病人太多才分施打順位，那台灣又沒有人生病，還分順位幹嘛？「陳指揮官我建議你不要再分順位啦，除了健康年輕人不要打，其他都要打，且廣設注射站，應該要就近方便，趕快在6月15前消耗掉AZ疫苗，一天起碼要施打2、3000劑，不然到時候效期到了，剩下的也一定要報銷，你會挨罵！」

然而，陳時中今(31日)則是宣布，自4月6日起，開放執業登記醫事人員、醫療院所非醫事人員、集中檢疫所人員等接種計畫所列第一類實施對象接種COVID-19疫苗。對於疫苗接種意願不高的狀況，陳時中表示，打疫苗一種是需要的人、一種是想要的人，我們是從有需要的人先規劃，再往下開放，總是要物盡其用，不要到時候浪費掉。

(中時新聞網)