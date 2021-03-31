彭文正透過錄影，在《中天互動LIVE》回應論文門被起訴一事。 （取自中天Youtube頻道）

總統蔡英文因2019年競選連任期間，被爆出「假博士」爭議，蔡不滿台大法律系名譽教授賀德芬、媒體人彭文正、教授林環牆等人質疑其博士論文作假，控告賀、彭、林3人妨害名譽，台北地檢署認為彭文正在YOUTUBE「政經關不了」的言論未經合理查證，31日依妨害名譽罪起訴彭文正。另賀、彭、林3人召開記者會的言論，罪嫌不足，將3人不起訴。

府方強調，特定人士抹黑總統以特權方式取得學位，事實上，當年蔡英文並無任何公職或政黨職務，只是一名身份普通的新進學者，從教育部、政大到LSE，沒有一個單位有理由在1984年就為蔡英文護航。蔡作為總統，對於無根據的指控已超越可以容忍的底限，決定採取法律行動，希望就此讓荒謬無意義的質疑止息。

對此，彭文正今（31）日晚間以錄影方式回應《中天互動LIVE》，「謝皇上隆恩」，因為一旦起訴，案子進到法院，三個審級下來要4、5年，可以讓更多人聚焦這件事情。

另外，彭文正指出，檢方放掉了賀德芬、林環牆，這兩人可以對蔡英文提出民刑事告訴，加上三個審級，一共會有將近約10個案子，每個案子進行3到4年，這是大利多。

彭文正最後引用聖經表示，為義受逼迫的有福了，因為天國是他們的。「我拿到天國的鑰匙，怎能不感謝呢！」

張靜律師在《中天互動LIVE》現場接受訪問表示，他有要求檢方，就趕快起訴吧，如果不起訴，永遠都是羅生門。只要起訴到法院，他會把所有卷宗印出來，看看到底誰是誰非，若彭文正都輸了，他自請撤銷律師執照，終身不執業。

(中時新聞網)