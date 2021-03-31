倫敦金價收季線 赫見2016年12月來最慘跌幅 20:002021/03/31 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國際金價周三雖震盪走高，但由於美國公債殖利率飆升，連續四個月走揚，美元也繳出2016年11月來最大月漲幅，黃金避險光環黯然失色，金價收季線將赫見2016年12月來最慘跌幅。倫敦現貨金價周三早盤雖一度觸及3月8日來新低，跌至1,677.61美元，但之後反彈小漲0.1％，來到每盎司1,686.65美元。倫敦金價3月收跌3％，總計第1季跌11.1％。 第一季十大爆紅台股榜 半導體最熱門 10年期債息飆風再起 美元指數衝93 (工商 ) #光環 #金價 #倫敦 #季線 #赫見 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 日本2月工業生產月跌2.1％ 車用晶片缺貨是主因 11:482021/03/31 財經 《盤後解析》電子權值股不振 台股創高失利 15:072021/03/31 財經 《電腦設備》睽違近19年 廣達又見百元 10:182021/03/31 財經 《國際油價》運河疏通 美油期貨跌逾1.5％ 10:012021/03/31 財經 《傳產》Q2邁補庫存期 塑化業拚旺到Q3 10:012021/03/31 財經 外資連買430億 台股氣盛 04:102021/03/31 財經要聞 《盤中解析》「權」軍覆沒 丟失百點 12:002021/03/31 財經 CBOT黃豆期貨終結月線連九紅 19:592021/03/31 財經 老翁上山遲未歸 警方獲報1小時後找到人 10:122021/03/31 社會 《國際產業》上季營收不如預期 黑莓盤後重挫逾8％ 15:582021/03/31 財經 《電機股》在手訂單逾16億元 全球傳動漲價聲蠢動 16:322021/03/31 財經 財經熱門新聞 台股萬六恐泡沫快逃？謝金河：這2種股票吹出大泡泡 - 財經 配息拚了 這檔殖利率打趴鴻海 網爆阿土伯要哭了 - 財經 彰銀扯爆了！豬肉攤商存84萬被通知少10萬 金管會說重話 - 財經 - 工商 陸官媒轟「紙上造車」 3大電動車倒地 - 財經 1分鐘讀財經》散戶注意！台積電警告：28奈米重複下單供過於求 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。