國際金價周三雖震盪走高，但由於美國公債殖利率飆升，連續四個月走揚，美元也繳出2016年11月來最大月漲幅，黃金避險光環黯然失色，金價收季線將赫見2016年12月來最慘跌幅。倫敦現貨金價周三早盤雖一度觸及3月8日來新低，跌至1,677.61美元，但之後反彈小漲0.1％，來到每盎司1,686.65美元。倫敦金價3月收跌3％，總計第1季跌11.1％。

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