國際汽配展AMPA即將於下月14日於南港一館實體展出，外貿協會主辦的「AMPA Online」將提前於7日上線暖身，預計將展示一個月，目前已吸引500家廠商參與，家數規模比實體展還大。

「AMPA Online」已吸引近500家參展廠商報名，包含參與國際電動車供應鏈的大亞電線電纜、富田電機、致茂電子、和勤精機、健和興端子及飛宏科技等業者；實體展規模也吸引380家參展商使用730攤，將成為全球首發的汽機車零配件專業展，也已磁吸國際買主的高度關注及參與。

貿協為協助近500家線上參展商順利布展並瞭解平台功能進而與買主洽談，特於台中、台南及台北辦理3場教學工作坊，共有96家廠商踴躍參與，藉由巡迴北中南辦理的3場教學工作坊，輔導參展商善用線上數位影音工具和線上接洽管道。

過往AMPA實體展累積質量俱佳買主，今年展前以密集數位自媒體行銷，同時發動貿協全球駐外單位邀請駐地重量級買主上線觀展及登記參加採購洽談會，助供業者數位轉型及數位行銷，布署疫後汽機車產業新局面。

(工商 )