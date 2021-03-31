ICE原糖期貨從3三個月低點回彈 19:592021/03/31 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 洲際交易所（ICE）原糖期貨周二從三個月低點回彈，前一交易日價格創低，歸咎於歐洲需求疲弱及近期供給量提高。ICE5月交割原糖期貨合約周二上漲1.1％，來到每磅15.08美分，該合約周一跌至14.84美分創三個月新低。德國商業銀行報告指出，儘管巴西糖產量下滑，2021/22年全球糖產量預料會增加，但令人擔心的是，近期歐洲糖需求恐受持續封城影響。 全球晶片荒帶動這檔ETF爆紅 奪人氣榜冠軍 CBOT黃豆期貨終結月線連九紅 (工商 ) #全球 #CE #三個月 #原糖 #期貨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 今年評點9月實施 航空城徵收戶質疑政府故意7月確定金額 12:522021/03/31 生活 前瞻計畫 原民會4年砸近3億建置163處無線寬頻 09:292021/03/31 生活 第一季台股五大爆紅ETF榜 這一檔股民最愛 12:282021/03/31 財經 聯想高層再震 Amar Babu接任亞太區總裁 15:442021/03/31 財經 獨》馬士基暫停接受訂艙 中國遠洋宣布取消紅海三航班 20:442021/03/31 財經 《國際油價》原油亞洲電子盤反彈 12:172021/03/31 財經 嘉義出現最強「隔20間套房」透天店面 買在高點還大賺1442萬 10:112021/03/31 房市新訊 韓版《紙房子》13黃金卡司公開 劉智泰＋朴海秀＋全鐘瑞＋張允柱領銜 18:412021/03/31 娛樂 職場》年年漲、月月發 銀行餐飲喊好「薪」情 16:532021/03/31 生活 餐飲同業嫌夾菜小氣留負評 便當老闆爆氣曝內幕 10:102021/03/31 生活 《商情》料供給減少 紐約期棉收漲 10:012021/03/31 財經 財經熱門新聞 台股萬六恐泡沫快逃？謝金河：這2種股票吹出大泡泡 - 財經 配息拚了 這檔殖利率打趴鴻海 網爆阿土伯要哭了 - 財經 彰銀扯爆了！豬肉攤商存84萬被通知少10萬 金管會說重話 - 財經 - 工商 陸官媒轟「紙上造車」 3大電動車倒地 - 財經 1分鐘讀財經》散戶注意！台積電警告：28奈米重複下單供過於求 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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