洲際交易所（ICE）原糖期貨周二從三個月低點回彈，前一交易日價格創低，歸咎於歐洲需求疲弱及近期供給量提高。ICE5月交割原糖期貨合約周二上漲1.1％，來到每磅15.08美分，該合約周一跌至14.84美分創三個月新低。德國商業銀行報告指出，儘管巴西糖產量下滑，2021/22年全球糖產量預料會增加，但令人擔心的是，近期歐洲糖需求恐受持續封城影響。

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