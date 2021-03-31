利多加持 比特幣有望重返6萬美元 19:592021/03/31 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 支付巨頭PayPal和Visa擴大接受以加密通貨交易結算，加拿大區塊鏈科技公司Dapper Labs在NBA傳奇球星喬丹等大咖運動員及名流力挺下，成功籌資3.05億美元，比特幣在這些利多消息支撐下，可望重新向6萬美元叩關。據虛擬通貨價格追蹤網站CoinDesk報價，比特幣一度漲到58,868美元，今年迄今漲幅超過100％，3月份累漲逾27％。 新光三越拚了 百萬組美妝特惠 中科配合中央與中市府建置再生水 日供1萬噸產業用水 (工商 ) #比特幣 #萬美 #利多加持 #巨頭 #PayPal 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 林益世隱匿財產挨罰400萬 抗罰訴訟再吞敗 17:292021/03/31 社會 拜登次子出書 自曝與大嫂出軌毀了婚姻 09:322021/03/31 國際 前進比特幣 超商集點儲值多3成 04:102021/03/31 財經焦點 便利商店買比特幣 全家、小7各有最愛 17:302021/03/31 財經 南科考古館牽手平埔特展 看見多元文化之美 16:492021/03/31 寶島 PayPal接受用加密貨幣付款 04:102021/03/31 全球財經 安全密語 美國大印鈔助漲比特幣 04:102021/03/31 財經焦點 新北紀錄片奬入圍名單揭曉 24組人馬角逐12萬美元總獎金 17:052021/03/31 寶島 加密貨幣投資平台Kikitrade 獲800萬美元Pre-A輪融資 17:422021/03/31 財經 2021台北國際自行車展及台北國際體育用品展 吸引逾11萬參觀人次 16:302021/03/31 財經 虛擬貨幣難規範 犯罪者避險首選 04:102021/03/31 財經焦點 財經熱門新聞 台股萬六恐泡沫快逃？謝金河：這2種股票吹出大泡泡 - 財經 配息拚了 這檔殖利率打趴鴻海 網爆阿土伯要哭了 - 財經 彰銀扯爆了！豬肉攤商存84萬被通知少10萬 金管會說重話 - 財經 - 工商 陸官媒轟「紙上造車」 3大電動車倒地 - 財經 1分鐘讀財經》散戶注意！台積電警告：28奈米重複下單供過於求 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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