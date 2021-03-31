支付巨頭PayPal和Visa擴大接受以加密通貨交易結算，加拿大區塊鏈科技公司Dapper Labs在NBA傳奇球星喬丹等大咖運動員及名流力挺下，成功籌資3.05億美元，比特幣在這些利多消息支撐下，可望重新向6萬美元叩關。據虛擬通貨價格追蹤網站CoinDesk報價，比特幣一度漲到58,868美元，今年迄今漲幅超過100％，3月份累漲逾27％。

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