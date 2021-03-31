《她們創業的那些鳥事》4日將播出林心如飾演的「小蔦」因販售的餐盤爆出爭議，事業遭受打擊，為了止血她毅然決定收掉Little Bird；林心如借酒澆愁，林哲熹在旁照顧陪喝，兩人帶著醉意上演滾床戲碼。

林心如尺度大開和林哲熹上演滾床戲碼，拍攝時林心如第一句話就表明：「沒拍過這種戲。」跟著導演排戲時，林心如還演練怎麼把床單裹好免得穿幫；相對的林哲熹卻一付輕鬆自在，因為他出道的第一部作品就是全裸上陣，甚至笑稱自己是脫星。當時沒有戲份的陳意涵，也擠到拍戲現場看熱鬧。

林哲熹聊起自己會不會和劇中角色一樣接受姊弟戀？林哲熹大方坦承自己有過這樣的對象；「我很能夠接受姊弟戀，有幾段這方面的經驗，因為喜歡成熟一點，以及更懂事一點的女生，所以姊弟戀這方面不是問題。」

另外，本週劇情裡陳意涵、簡嫚書面對合夥人林心如決定收掉店面，大家苦惱該何去何從？簡嫚書竟為了經濟考量想跳槽到敵營嚴藝文的公司工作，最後被妹妹一句話罵醒。陳意涵看到簡嫚書選擇回到大家身邊，突如其來送上驚喜一吻。事後簡嫚書表示，之前作品有過女女吻經驗，這次拍攝也一拍即合非常順利，忍不住透露心情：「能被陳意涵女神獻吻超開心的！」

林心如和林哲熹帶醉意滾床。（八大提供）

林心如與林哲熹拍攝床戲，林心如坦言沒拍過這種戲。（八大提供）

陳意涵為感謝戰友簡嫚書回鍋一起打拚，突然獻吻。（八大提供）

(中時 )