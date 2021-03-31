帛琉旅遊泡泡4天3夜首航團明（4月1日）出發，玩的內容也引人注目，以每航次包下最多機位的雄獅旅遊來看，最大賣點是讓旅客保證2天都全日出海玩，到多處帛琉指標性的潛點一遊，像是藍色鹿角珊瑚群、鯊魚城、百年大干貝城、海底花園玫瑰珊瑚、小藍洞七彩軟珊瑚及大斷層等，甚至在全世界唯一無毒水母湖中浮潛，與可愛的水母浪漫共舞。

來到帛琉，下水飽覽豐富美麗的海洋生態是最主要的旅遊亮點，如位於納美爾斯島一處海底沙丘的「鯊魚城」，由於這裡的鯊魚也屬於不會主動攻擊人的種類，遊客在教練帶領下，在此浮潛欣賞成群的鯊魚在腳下悠遊，堪稱難得一見的震撼景色；「干貝城」則是帛琉的保護區域，這裡保留了相當多貝類，以珍貴的硨渠貝類為主，且多已生長了上百年，因此體型巨大，看來相當壯觀。

帛琉特有無毒水母湖是熱門景點，遊客可在此浮潛與水母共舞。（雄獅旅遊提供）

不只是海底世界迷人，還會到各具特色的潟湖讓遊客體驗屬於帛琉的夢幻。位在洛克群島間小小海域的「牛奶湖」湖底有乳白色火山泥沈積，使得湖水呈牛奶色，不只看起來浪漫，火山泥有豐富礦物質，據說可將其塗抹於皮膚上做天然保養，待乾了再清洗，膚質也顯得格外光滑，因此也是愛美人士嚮往的著名景點；「水母湖」也是必訪之一，每當陽光直射，成千上萬個半透明的粉橘水母便漂浮上來行光合作用，而這裡的水母無毒性，遊客可安心的與近距離感受水母派對般的有趣體驗。

雄獅首發團安排遊客下榻當地少數有國際度假規格認證的「帛琉老爺大酒店」，入住進豪華海景房，可飽覽蔚藍大海搭配椰子樹的經典度假景色，房內更貼心提供仕女包及免費洗衣粉；飯店內有免費使用的健身房、網球及小型高爾夫練習場，每日下午特定時段還會上演小朋友最愛的餵魚活動，並可享受帛琉飯店裡少數擁有的私有沙灘。

帛琉海底景色迷人，吸引許多愛好潛水的遊客前往一睹風采。（雄獅旅遊提供）

帛琉老爺大酒店坐擁私人沙灘。（雄獅旅遊提供）

帛琉老爺大酒店的豪華海景房。（帛琉老爺大酒店提供）

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