藻礁公投領銜人潘忠政今天與農委會主委陳吉仲會談，桃園市長擬參選人黃適卓也表態，巴西有全球最大藻礁海岸，並成功兼顧保育與開發。認為台灣需要天然氣作為穩健的發電選項，支持挺三接。

黃適卓說，請幕僚團隊蒐集世界各地的藻礁研究及保育政策，發現全球最大的巴西藻礁，被發現有豐富的油氣，但業者開發時，以保育與開發兼顧為前提，保留21000平方公里的連續覆蓋面積與62％的活藻覆蓋率。

他說，作為桃園市長擬參選人，他有3理由表態挺3接。第一，民進黨已經限縮並調整三接的開發範圍，降低對藻礁的破壞。第二，台灣經濟穩健成長的關鍵期，能源供應必須跟上用電需求。第三，事前詳盡調查，嚴控開發區域，可避免生態遭到不可逆之破壞。

他說，巴西有全球最長的藻礁，最大連續覆蓋面積為21000平方公里，活藻覆蓋率62％，而大潭為10平方公里、0.24％。巴西的案例，證明環境保育和能源開發可以友善共存，而統計中巴西藻礁區所棲息的底棲生物，多樣性或數量都高於鄰近水域的珊瑚礁區。巴西的經驗可供台灣借鑑，也請桃園市府、中央主管機關、中油，嚴格管控三接的施工點，儘量避開生態熱點的藻礁海床，在環保與開發中取得平衡。

(中時 )