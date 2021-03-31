參與貴賓還有台北市議員陳重文（左二）、全國里村長聯誼會總會長陳建良，都紛紛表示，日後，一定要領村里民來長見識。（夏萬浪提供／游念育台北傳真）

通霄鎮長陳漢志為推廣在地祕境，邀請台北都會區士林、中正區里長一日遊，首發就有20位里長親自踏勘，包含鄉土的DIY、草仔粿等行程，有吃得風味、玩得有深度，參與貴賓還有台北市議員陳重文、全國里村長聯誼會總會長陳建良，都紛紛表示，日後，一定要領村里民來長見識。

受新冠疫情影響，出國受限，寶島旅遊景點多被社區居民踏遍了，此刻，行銷高手的陳鎮長抓住機會，點石成金的整合出台灣少見的套裝景地，陳漢志說，跟著導遊沿路欣賞古名叫「吞霄」的通霄，有追溯清朝乾雍年間，後接日據時期參與日俄戰爭之役、國民政府來台史跡、在地宗廟，和木雕等故事，宛如台灣近代史的縮小版。

陳漢志說，通霄鎮上流露著淳樸民風，及虔誠信仰，境內保留了許多未經污染的原野山林，不但擁有長達16公里的海岸線，也是縱貫鐵路海線的中途站。

八個景點包含白沙屯拱天宮、媽祖文化會館、黃家伙房群、慈惠宮、惜字亭、木雕技藝，和虎頭山公園。

參與行程的網溪里夏萬浪里長表示，通霄海水浴場、通霄精鹽廠，和觀海賞日落等，都是通霄鎮重要觀光資源景點，非常值得參與，通霄鎮長相當用心，安排一系列好玩有趣的行程，心動的村里長，坐而觀不如起而行，如有興趣都能聯繫通霄鎮長參與行程。

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