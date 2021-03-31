留意韓網動態的網友近日發現台灣美景照片登上韓網新聞，本以為是台灣觀光旅遊宣傳，細看後發現韓網新聞中的祕境美景截圖來自台灣速食麵品牌滿漢大餐的最新廣告。

點開原始廣告片的Youtube留言區，不難發現許多喜愛台灣旅遊或台灣美食的韓國網友留言：「好想去台灣」、「這影片概念很有創意啊，簡直是被旅遊廣告大片耽誤的台灣暢銷牛肉麵」，「看著畫面配熱騰騰的滿漢大餐碗麵，假裝自己已經到九份了，好療癒」60秒速食麵廣告引發韓國新聞報導與韓國網友對台灣旅遊的討論熱度，滿漢大餐品牌認為是意料之外的驚喜。

滿漢大餐廣告影片讓人彷彿身歷其境的跟著旅遊，圖中為富貴角。（圖／品牌提供）

廣告畫面非常療癒，圖中為高美濕地。（圖／品牌提供）

因全球疫情讓熱愛旅遊的觀光客暫緩計劃的這一年，台灣各地特色景點小旅行熱度不減，滿漢大餐這次推出的廣告影片，在60秒中巧妙切換台灣絕美景點與風土人情，以融滙百味的概念，將韓國觀光客熟知的九份山城、日月潭、基隆夜市，以及外國旅客較不常造訪但意外絕美的北門鹽田、高美濕地、四草湖、花東縱谷、台灣島狀環抱的樟湖國小等，一次收攏台灣山海美景與食材意象，交織出豐富的層次與深度，是一場視覺與味覺意象的華麗饗宴，吸引網友反覆觀看。

圖中為美麗的日月潭拉魯島空拍。（圖／品牌提供）

快速掌握韓網動態的台、韓籍網紅發現韓網新聞後，不約而同仿效廣告片中的主角，帶著滿漢大餐碗麵到廣告片中知名景點九份，邊吃邊拍下山海美景同框照，表示要先幫韓國網友踩點打卡朝聖，率先體驗一波料豐味美的視覺味覺饗宴，韓國網友與台灣網友幽默留言表示，「台灣真的好美，看完好感動」、「還以為是台灣觀光宣傳片呢，台灣真的好美」、「4月連假衝一波九份，四捨五入當作自己也在拍廣告」。

廣告中也有拍攝到日韓觀光客熟悉的九份。（圖／品牌提供）

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★公佈時間 ｜ 2021/4/7

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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(中時新聞網)